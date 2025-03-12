Tarihi Lale Camii ve Külliyesi'nde Peyzaj Çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin zengin tarihi geçmişine atıfta bulunarak, Melikgazi’deki çeşitli alanlarda yapılan çalışmalara, tarihi eserlerin korunması ve yaşatılmasına da önem verdiklerini vurguladı.

Lale Camii, kalın kesme taş duvarları ve kemerli tonozlarıyla dikkat çekerken, Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyor. Başkan Palancıoğlu, peyzaj düzenlemesi kapsamında farklı bitki türlerinin kullanıldığını ve caminin aydınlatma sistemlerine de yenilikler eklendiğini belirtti. Ayrıca, bu çalışmanın hem tarihi eserlere değer katacağını hem de ziyaretçilere daha hoş bir deneyim sunacağını ifade etti.

Melikgazi'nin tarihi yapıları koruma konusundaki kararlılığı, gelecekteki projelerle de devam edecektir. Bu çalışmalar, bölge halkının tarihi mirasıyla olan bağını güçlendirmek ve onu gelecek nesillere aktarmak adına büyük önem taşıyor.