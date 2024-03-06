Erciyes'te hem kar hem sis etkili oldu

Sisin etkili olduğu Erciyes’te görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, kar yağışı da etkili oldu.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te kar yağışıyla beraber siste etkili oldu. Sisle beraber görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü. Belediye ekipleri de yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yağışla beraber kar kalınlığı da 120 santimi buldu.