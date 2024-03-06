Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi’nde meydana geldi. Sabah namazını camide kıldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi Sönmez’e (86), Hasan Ç.’nin kullandığı 50 ADL 179 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Hamdi Sönmez kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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