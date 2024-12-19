Erciyes'te işletmeciler yeni sezondan umutlu

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışının erken düşmesiyle birlikte Kayseri’nin vazgeçilmez kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon açıldı. Erciyes’in sezonu açması hakkında ve ziyaretçi durumu hakkında konuşan Erciyes Kayak Merkezi ACE Hotel, Arlberg Cafe SKI Center İşletmecisi Seferhan Özsoy, sezonun erken başladığını söyledi. İşletmeci Özsoy konuyla ilgili, “Burada yıllardır kış turizmi yapıyoruz. Sezonumuz Aralık ayı gibi başlıyor. Nisan ayına kadar devam ediyor. Bu sezon içerisinde Güney Amerika, Ukrayna, Rusya, Türkiye, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin bölgelerinden yurt içinin her yerinden gelen gruplarımız olsun, Erciyes Kayak Merkezi'ne çok büyük bir ilgi, alaka var. Bu ilgi alaka da yıldan yıla artıyor, artmakta. Sezon yeni başlamak üzere. Önümüzdeki günler de daha da hızlılık kazanacak. Geçtiğimiz hafta sonlarında burada kayak merkezinde çok yoğun bir talep vardı. Tekirkapı'da 30 bini aşkın insanı ağırladık. Diğer pistlerimizin bir kısmı açılmadı. Kısmi olarak açıldı burası. Tekir Bölgesi ilk açılan pist oluyor ve sezonda da en son kapanan pist oluyor. Hacılar Kapı açıktı. Bugün itibariyle Develi Kapı açıldı. Sırada da Hisarcık Kapı var, o da açılacak. O zaman profesyonel pistçiler, profesyonel kayakçılar ve board’çılar da buraya gelmeye başlayacak. Buranın gelen misafir sayısı da bir anda artmaya başlayacaktır” diye konuştu.

Alberg Cafe ve ACE Hotel Turizm Pazarlamacısı Fikret Çelikesir, Erciyes’e yerli ve yabancı birçok turistin geldiğini söyledi. Çelikesir, “Sezon çok iyi gidiyor bu sene erken başladı. Geçen yıl sadece iki ay bir sezon yapmıştık. Ama bu sene erken başlaması bizim, misafirlerimiz, acenteler, turizmciler ve herkese için de çok iyi oldu. Genelde Güney Amerika’dan, Meksika'dan, Endonezya'dan, Venezuela'dan, Kolombiya'dan ve buradan gelen misafirlerimiz var. Her gün sağ olsunlar ikişer üçer otobüs geliyorlar. Onları orada ayarlıyoruz. Genelde Singapur'dan, Endonezya’dan Malezya'dan gelenler de burada burayı istiyor. Bunlar geldiği zaman kar motoru yapıyorlar, kızak yapıyorlar. Bir de sucuk ekmeği çok seviyorlar. Sucuk ekmek yemek istiyorlar. Sezondan çok büyük beklentimiz var. Kar çok güzel, yani diğer kayak merkezlerine baktığınız zaman en iyi kar burada. Yani karlamanın bunda çok büyük faktörü var. Bu faktör de pistlerle beraber açıldığından mükemmel bir geçiş yaptık. Çok büyük bir yoğunluk almaya başladık. Hafta sonlarında yetişemez olduk. Bu hafta sonundan bahsedeyim ben size. Şu anda Adana'dan, Mersin'den, Hatay'dan, Urfa'dan, Çorum'dan, Tokat'tan, Aksaray'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan misafirlerimiz, turlarımız var” şeklinde konuştu.



‘YÜKSELEN FAHİŞ FİYATLAR YÜZÜNDEN HER GEÇEN SENE BİR KAYBIMIZ VAR’

Erciyes’in sezonu açması hakkında konuşan Profesyonel Tur Rehberi - Gamze Sınırdere, fiyatların yüksek olmasından bahsetti. Sınırdere konuyla ilgili, “Sezon bu sene, geçen seneye kıyasla çok iyi gitmiyor. Bu yükselen fahiş fiyatlar yüzünden her geçen sene bir kaybımız var. Ama tabi yine de mutluyuz. Seviyoruz Uzak Doğuluları. Singapurlu arkadaşımız tur lideri. Singapur'dan grubu var, 40 kişiyle geldiler” dedi.

Singapur’lu Tur Lideri ise Erciyes’in Uludağ’dan daha iyi olduğunu söyleyerek, “Erciyes'te sekiz kez bulundum. Yirmi kez de Türkiye'ye geldim. Burayı çok sevdik. 3 gün 2 gece kalacağız. Daha önce Uludağ’a gittim. Uludağ'da bazen kar oluyor ama çoğunlukla olmuyor. Erciyes'e ne zaman gelsek kar var. Öyle bir risk yok o yüzden de burası Uludağ'dan daha iyi. Burada mutluyuz, burası çok güzel” şeklinde konuştu.