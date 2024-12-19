Bakan Yardımcısı Ağar, 'Kayseri'nin ekonomik yapısındaki dijital dönüşüm hızlanmaktadır'

KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından ‘Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2024 Kongresi’ düzenlendi. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri’de üniversite-sanayi iş birliği ile ekonomik yapıda dijital dönüşümün hızlandığını belirtti. Ağar, “Kayseri’miz 5.2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve 2 bin 800’ün üzerinde ihracatçısıyla Türkiye'nin önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinden birisidir. Kayseri’miz 5.2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve 2 bin 800’ün üzerinde ihracatçısıyla Türkiye'nin önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinden birisidir. 2002 yılında 352 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Kayseri 2023 yılında ihracatını 3.6 milyar dolarlık bir seviyeye çıkararak önemli bir başarı elde etmiştir ama Kayseri’nin bu potansiyelin çok daha ötesinde bir potansiyeli olduğunu hepimiz biliyoruz. 2023 yılında ihracatta Türkiye sıralamasında onuncu sırada bulunan şehrimiz yaklaşık 7 bin 500 farklı ürünü 186 ülke gümrük bölgesine ihraç ederek küresel pazarlarda güçlü bir varlık göstermektedir. İlimizdeki üniversite sanayi iş birliği sayesinde Kayseri'nin ekonomik yapısındaki dijital dönüşümde hızlanmaktadır. Şehir Kayseri Mimar Sinan, İncesu OSB bölgeleri ve Kayseri serbest bölgesiyle her sektörde firmayı ev sahipliği yaparak önemli bir iş gücü kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle TEKNOPARK, yazılım bilgisayar ve iletişim teknolojileri, elektronik ve sağlık sektörlerindeki çok sayıda firmayla şehirdeki teknolojik altyapının güçlenmesine önemli katkılar da bulunmaktadır” diye konuştu.