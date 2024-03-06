Pelin Gündeş Bakır'a 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'

AK Parti Kayseri 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır’a, Imperial College ve Londra Üniversitesi tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

Kendisine verilen ödülü Türk milletine armağan ettiğini söyleyen Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, “Büyük bir mutluluk ve heyecanla, sizlere çok sevinçli bir haberi duyurma onurunu yaşıyorum. İngiltere tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ile taltif edildiğim bilgisini paylaşmak istiyorum. Bu prestijli ödüle, mezun olduğum Imperial College ve Londra Üniversitesi’nin değerli referansları sayesinde layık görüldüm. Her yıl, Birleşik Krallık Mezunlar Ödülü kapsamında bilim-teknoloji, sosyal etki ve kültür-sanat alanlarında üç ödül verilmektedir. Ödül Komitesi, özgeçmişimi inceledikten sonra beni diğer adaylardan ayrı bir kategoride değerlendirme kararı almış ve tarihinde ilk defa, Yaşam Boyu Başarı Ödülü kategorisini oluşturarak bu ödülü bana tevcih etmiştir. Bu özel ödül, dün gece İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen muhteşem bir törenle bana sunuldu. Yaşadığım bu rüya gibi geceyi ve tören sırasında yaşadığım derin duygusal anları hayatım boyunca unutmayacağım. Bu unutulmaz anın sevinci içinde, gözyaşlarımı tutamadım. Bu ödül, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda bana destek olan herkese ve bana inananlara sunulmuş bir teşekkür niteliğindedir. Ödül törenindeki teşekkür konuşmamda ödülü “Türk Milleti’ne” armağan ettim. Bu vesileyle, bu yolculukta yanımda olan herkese en derin minnettarlığımı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.