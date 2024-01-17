Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.
Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve sezonda yüzbinlerce misafiri ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oldu. Yağış ile beraber kar kalınlığının 110 santimetreyi bulduğu Erciyes’te muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Yağan kar turizmcileri de sevindirirken, Tekir pistinde kayakseverler karın tadını çıkardı.
İHA