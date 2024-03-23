Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde Mart ayında gerçekleşen yağışların ardından kar kalınlığı 120 santimetre oldu.

Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Kayseri GündemEditör

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde Mart ayında gerçekleşen yağışların ardından kar kalınlığı 120 santimetre oldu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden ve kayak severlerin kış sporlarında en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Mart ayında etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu. Kar yağışı Erciyes Dağı’nın beyaz örtüsünü tazelerken Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı da kayak devam ediyor.

Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
İHA
Kayseri Gündem

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