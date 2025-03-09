Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor

Kış sporlarına ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi’nde yoğunluk devam ediyor. Kış aylarında yağan kar nedeniyle yerli ve yabancı bir çok turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi ilgi görmeye devam ediyor. Kış sezonu içinde özellikle yılbaşı ve okulların yarıyıl tatillerinde yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Erciyes, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.