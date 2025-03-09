  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor bir maç sonra tekrar galip geldi

Kayserispor bir maç sonra tekrar galip geldi

Süper Lig'de 3 haftalık yenilmezlik serisini geçen hafta Beşiktaş karşısında sonlandıran Kayserispor, dün Başakşehir'i yenerek yenilmezlik serisine devam etti.

Kayserispor bir maç sonra tekrar galip geldi

Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic getirildikten sonra çıkışa geçen Kayserispor, Konyaspor ile Göztepe’yi yenerken Eyüpspor ile berabere kaldı. Geçen hafta Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor dün Başakşehir’i yenerek yenilmezlik serisini 1 maç sonra sürdürmüş oldu. Puanını 27’ye çıkartan sarı kırmızılılar gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin Mirasına Darbe: Market Raflarındaki Sucukların Gerçek Yüzü
Kayseri’nin Mirasına Darbe: Market Raflarındaki Sucukların Gerçek Yüzü
Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır Trafikte Saldırıya Uğradı: 'Ailemle tehdit altındayız'
Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır Trafikte Saldırıya Uğradı: 'Ailemle tehdit altındayız'
Başkan Okandan'dan İmamoğlu'na Eleştiri: 'Önce İstanbul'un İşlerini Hallet'
Başkan Okandan'dan İmamoğlu'na Eleştiri: "Önce İstanbul'un İşlerini Hallet"
Başkan Okandan: 'Tren Garındaki Coşkuya Gölge Düşüremezsiniz'
Başkan Okandan: "Tren Garındaki Coşkuya Gölge Düşüremezsiniz"
İmamoğlu'ndan Kayseri'de Ekonomik Eleştiriler: 'Uzun Süredir İstihdam Yaratamıyor'
İmamoğlu'ndan Kayseri'de Ekonomik Eleştiriler: "Uzun Süredir İstihdam Yaratamıyor"
İmamoğlu, Kayseri'de sahte diploma iddialarına yanıt vermek yerine yine manipülasyon yolunu seçti
İmamoğlu, Kayseri'de sahte diploma iddialarına yanıt vermek yerine yine manipülasyon yolunu seçti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!