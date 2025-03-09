Kayserispor bir maç sonra tekrar galip geldi
Süper Lig'de 3 haftalık yenilmezlik serisini geçen hafta Beşiktaş karşısında sonlandıran Kayserispor, dün Başakşehir'i yenerek yenilmezlik serisine devam etti.
Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic getirildikten sonra çıkışa geçen Kayserispor, Konyaspor ile Göztepe’yi yenerken Eyüpspor ile berabere kaldı. Geçen hafta Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor dün Başakşehir’i yenerek yenilmezlik serisini 1 maç sonra sürdürmüş oldu. Puanını 27’ye çıkartan sarı kırmızılılar gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.