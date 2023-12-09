Erciyes’te sezonun aralık ayı sonuna doğru açılması bekleniyor

Dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes’te geçtiğimiz haftalarda açılan kayak sezonu, kar yağışının devam etmemesi nedeniyle tekrar kapanmıştı. 9 Aralık 2023 (bugün) itibariyle başlayan kar yağışı ise sezonun ne zaman açılacağı konusunda merak uyandırdı. Erciyes’te kayak sezonunun ise Aralık ayı sonunda açılması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI OLMAMASI SEBEBİYLE SEZONA MECBURİ ARA VERİLMİŞTİ

24 Kasım’da başlayan ve 2 gün devam eden kar yağışı sonrası kayak pistleri karla doldu ve sezon takip eden hafta sonu açılmıştı. Yağışın kesilmesi ve sıcaklığın az da olsa yükselmesi sonucu pistlerde biriken kar eridi ve sezona mecburi ara verildi.

ERCİYES HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji’den Erciyes için yağış müjdesi. Son değerlendirme raporuna göre 11-12-13 Aralık’ta Erciyes’te kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar ise en düşük eksi 7, en yüksek 2 dereceler seviyesinde olması tahmin ediliyor.