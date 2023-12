CHP Kayseri Milletvekili Genç: “Bu şehrin sosyal hayatı canlanmalıdır”

Bu şehrin sosyal hayatı canlanmalıdır. Bizler bunları görüyoruz, biliyoruz ve konularımıza çok vakıfız dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde bizler Kayseri’de çok büyük başarılara imza atacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı Binasında basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, ilçe başkanları, parti mensupları katılım sağladı.

Yerel seçimlerde CHP’nin Kayseri’de büyük başarılara imza atacağını dile getiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç; “Bizler 90 milletvekili olarak, perşembe gününden bu yana ikişer milletvekilimiz, parti meclisi üyelerimiz ve YDK üyelerimizle birlikte tüm Türkiye’ye yayıldık. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kayseri’deki tüm belediyelerde iddialıyız gelen müracaatlardan yapılan başvurulardan birçok belediye alacağımızı biz görüyoruz. Çok dinamik bir tabanımız var Kayseri’de de bir değişim talebi var. Her ne kadar çok Ütopik reklamlar yapsalar da Kayseri’deki problemleri biz yakinen biliyoruz. İşsizliği, üniversite öğrencilerimizin problemlerini, kadınların problemlerini gelen taleplerden de çok yakinen gözlemliyoruz bunların çözümü Cumhuriyet Halk Partisindedir. Bir şehrin nüfus olarak büyümesinin bir anlamı yoktur şehir her açıdan büyümelidir. Bu şehirde 4-5 üniversite var ama akşam olduğunda yollar karanlık kadınlarımız, gençlerimiz yürümekte imtina ediyorlar. Bu şehrin sosyal hayatı canlanmalıdır. Bizler bunları görüyoruz, biliyoruz ve konularımıza çok vakıfız dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde bizler Kayseri’de çok büyük başarılara imza atacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye’nin geliştirilmesi ve dönüştürülmesi konusunda iddialarını yerel yönetimlerle ortaya koyacaklarını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu; “Çok uzun yıllardan bari maalesef Kayseri AKP’nin uyguladığı yanlış ve gerici politikalarla gelişememiş ama halkçı bir yönetimle, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle bunların geliştirilmesi konusunda hep beraber gayret edeceğiz iddiamızı her yerde sürdürerek en yüksek başarıyı hep beraber elde edeceğiz. Türkiye’nin gelişmesi dönüştürülmesi konusundaki iddiamızı yerel yönetimler konusuyla ilk başta ortaya koyacağız Kayseri de bunun el pilot illerden birisi olacak” şeklinde konuştu.

Kayseri Halkının CHP belediye başkanlarına oy vermeleri durumunda ilçelerde rekabetlerin oluşacağını bundan da Kayseri halkının karlı çıkacağını ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol “Kayseri’de birkaç belediye başkanımızın seçilmesi hizmetteki farklılığı ortaya koymamız aslında bugüne kadar Ak Partili belediyelerin Kayseri halkını nasıl kandırdığını, nasıl oyaladığını somut göstergelerini kendi belediyelerimizdeki farklılığı yaratarak yaşatacağız. Bizim Kayseri halkından ricamız ve beklentimiz her zaman bir partiye tek taraflı destek vermenin doğru olmadığını her anlamda yerel belediyecilik anlamında farklılıkların olması aslında o şehrin gelişmesine bir katkı olarak görülmesi gerektiğini bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına destek verip seçtirirlerse inanın burada bütün ilçelerde kendi aralarında bir rekabet olacak ve bundan da Kayseri kazanacak” şeklinde konuştu.



Sosyal belediyeciliği Kayseri halkına tanıtacaklarını iddia eden CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise, “Biz Kayseri’de her zaman söylüyoruz 16 ilçe bir de büyük şehir olmak üzere 17 belediyeyi alarak sosyal belediyeciliğin nasıl olacağını göstermek, 30 yıldır bu şehri yöneten ve şehre artık şehre bir katkı sağlayamayacağını düşündüğümüz bir zihniyetten yeni bir heyecan yaratmak için yola çıktık” dedi.