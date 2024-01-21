Erciyes'te sömestr yoğunluğu

Özellikle adrenalin tutkunlarının en çok sevdiği işte divan gibi, zümrüt gibi yüksek pistlerimizi de açtık. 4 kapıda birbiriyle bağlantılı pistlerimiz, teleferiklerimiz hepsinde şu anda gönlünce gelen misafirlerimiz kayak yapabilirler” dedi.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde okulların yarı yıl tatiline girmesiyle yoğunluk yaşanıyor. Yeni havalimanı ile yabancı turistleri ağırlama konusunda önemli gelişmeler olacağını ifade eden Erciyes A.Ş. Genel Müdürü V. Zafer Akşehirlioğlu, “Kış severlerin, doğa severlerin, kayak severlerin beklediği an geldi diyebiliriz. Aralık ayında pistlerimizi açmıştık. Biliyorsunuz suni karlama sistemimiz, güçlü bir altyapı sistemimiz var. Özellikle adrenalin tutkunlarının en çok sevdiği işte divan gibi, zümrüt gibi yüksek pistlerimizi de açtık. 4 kapıda birbiriyle bağlantılı pistlerimiz, teleferiklerimiz hepsinde şu anda gönlünce gelen misafirlerimiz kayak yapabilirler. Yeni havalimanı gerçekten uzun süredir beklediğimiz bir şeydi. Belli ülkelerden; Rusya, Ukrayna, Polonya gibi turistler geliyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah diğer Avrupa ülkelerinden, İngiltere, kayağın merkezi Avusturya, İsviçre’den hedefimiz misafirlerimizi getirmek. Zaten aslında geliyorlar, uluslararası tanınırlığı, bilinirliği en fazla olan Türkiye'deki kayak merkezi Erciyes’tir” ifadelerini kullandı.

İşletmeci Kürşat Herdem ise, “Sömestr tatili bizim sezonumuz gibi geçiyor. Erciyes Dağı'nda biz Hisarcık mevkiindeyiz ve burası sadece profesyonel kayakçıların geldiği yer. İşletmemizde yerli ve yabancı olan turistlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Güler yüzle karşılıyoruz ve bu sayede Kayseri'nin ve Erciyes Dağı'nın popülaritesini biraz daha arttırıyoruz. Geçen yıla göre yerli turist daha fazla. Özellikle İç Anadolu, Adana, Mersin, Ankara'dan, Kahramanmaraş'tan müşterilerimiz var. Yurt dışından yine Rusya, Ukrayna, Çekya, Polonya, buralardan gelen misafirlerimiz var. Bizim için önemli olan hizmet sektöründe olduğumuz için yurt dışından gelen müşterimize daha çok ağırlık veriyoruz, güler yüzümüzü göstererek. Yerli turistlerimize ayrı ilgimizi göstererek hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.