Sarız'da yerel seçim şoku: kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürü görevden alındı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde iddiaya göre yerel seçim öncesi seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle ilçe kaymakamı Salih Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kolukısa görevden alındı.
Sarız ilçesinde iddiaya göre ilçe kaymakamı Salih Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kolukısa 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle görevden alındı. İddiaya göre ilçede bin 800 seçmenin kaydı sildirildi. Süreç ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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