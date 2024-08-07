Erciyes'te zirve heyecanı başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. doğaseverlere şehrin sembolü olan Erciyes Dağı’nın zirvesinde unutulmaz anlar yaşatacak. Erciyes’in zirvesine tırmanışlar bu hafta başlıyor.

Türkiye’de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan ve her yıl düzenlenen zirve tırmanışları, bu yaz da 10-11 Ağustos itibariyle Erciyes Dağı’nda gerçekleşecek.

Bulutlara ulaşan ve 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip zirvesiyle, kışın kayak keyfi sunan Erciyes Dağı, yaz aylarında da doğaseverlere zirve tırmanışı heyecanı yaşatıyor.

Profesyonel dağ rehberleri eşliğinde düzenlenecek olan zirve tırmanışları, doğa tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Tırmanışlar bu yıl 10-11 Ağustos’ta başlayacak. Dağcılar, her Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanarak 2 bin 800 metredeki Dağ Evi’nde keyifli bir gece geçirecek. Ertesi sabah erken saatlerde tırmanışa başlayacak olan katılımcılar, güneşin doğuşunu Erciyes’in zirvesinden izleyerek manzaranın tadını çıkaracaklar. Yaklaşık 9 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaşacaklar. Dağcılar, zirvede bir saat geçirdikten sonra, fotoğraf çekip zirve defterini imzalayarak Pazar günü öğle saatlerinde Tekir Yaylası’na dönecekler.

Detaylı bilgi almak ve zirve tırmanışları programına katılmak isteyen doğaseverler 0352 342 3917 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yapabilecek.

Zirve tırmanışı için katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ve dayanıklı spor ayakkabı, küçük sırt çantası, mont, polar, gözlük, şapka, sağlık raporu getirmesi gerekiyor.

Erciyes A.Ş. tarafından yıllardır başarıyla sürdürülen zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam edecek.