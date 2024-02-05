İnanması zor ama, Sömestrde Erciyes 1,5 milyon insan ağırlamış!

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’ni sömestirde 1 milyon 500 bin kişi ziyaret ederken jandarma ekipleri de vatandaşların güvenliği için emniyet tedbirlerini aralıksız sürdürdü.

Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 farklı giriş kapısı, tüm kapılar birbirleriyle bağlantılı olmak üzere toplam 112 kilometre pist uzunluğuna sahip, 41 pist alanı ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Sömestr tatilinde 15 gün boyunca yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi de Erciyes Kayak Merkezini ziyaret ederek, karın ve imkanların tadını çıkardı. Kayak merkezinde tatil süresince pist alanlarında yaralanan, kaybolan, mahsur kalan, kişisel eşyalarını kaybeden ve asayiş olayları olmak üzere toplam 850 şahsa JAK Timleri, Jandarma Asayiş Timleri ve Trafik Timleri tarafından müdahale edildi.

Pist alanında yaralanan ve mahsur kalan vatandaşlar kar motorları ile bulundukları konumdan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.