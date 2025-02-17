Erciyes'ten Hacılar'a 8 Madalya

Hacılar HADAK Kulübü sporcuları, Erciyes Hacılar Kapı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, sporcular disiplinli çalışmaları ve azimleriyle dikkat çekti.

Erciyes'ten Hacılar'a 8 Madalya

Toplam 60 sporcunun katıldığı şampiyonada, Büyükler, U20, U18, U16 ve U14 kategorilerinde bireysel ve dikey yarışlar düzenlendi. HADAK sporcuları, gösterdikleri üstün performansla adlarından söz ettirdiler.

Şampiyonada dereceye giren sporcular madalyalarını aldı ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür edildi. Hacılar HADAK Kulübü'nün her geçen yıl kendini geliştirmesi ve Türkiye çapında önemli dereceler alması büyük bir gurur kaynağı oldu.

Hacılar, kış sporları ve dağcılık alanında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Erciyes Dağı'nın ev sahipliği yaptığı bu büyük organizasyon, sporcuların yeteneklerini sergilemesine imkan tanırken, Hacılar’ın doğa ve kış sporlarındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Haber Merkezi

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