Erciyes Üniversitesi'nde Tıbbi Simülasyon Merkezi Açıldı

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi, sağlık alanında önemli bir ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı. Merkez, tıp eğitiminin kalitesini artırmayı ve sağlık çalışanlarının pratik becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Açılış töreninde konuşan yetkililer, merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Erciyes Üniversitesi'nin Türkiye'deki tıp fakülteleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Çiçek, merkezin tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri açısından büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, merkezin projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi sürecinde büyük destek gördüklerini ifade etti. Altun, merkezin tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları için önemli bir eğitim ve uygulama alanı olacağını söyledi.

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Halil İbrahim Kafadar, merkezin açılışında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Kafadar, merkezin sağlık alanında önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ve tıp eğitiminin kalitesini artıracağını belirtti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ise merkezin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri açısından büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı. Dursun, merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.