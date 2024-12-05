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Erciyes Üniversitesi'nden çifte şampiyonluk

Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler arası Basketbol Bölgesel Lig müsabakaları sonucunda hem erkekler kategorisinde hem de kızlar kategorisinde Erciyes Üniversitesi basketbol takımları yenilgisiz şampiyon olarak büyük bir başarı imza attı.

Erciyes Üniversitesi'nden çifte şampiyonluk
Kayseri GündemEditör

Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler arası Basketbol Bölgesel Lig müsabakaları sonucunda hem erkekler kategorisinde hem de kızlar kategorisinde Erciyes Üniversitesi basketbol takımları yenilgisiz şampiyon olarak büyük bir başarı imza attı.

Kayseri Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün süren maçlar sonunda Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol takımı Kayseri Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi maçlarını kazanarak yenilgisiz şampiyon oldu. Erciyes Üniversitesi Kız Basketbol takımı ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Şampiyon olan Erciyes Üniversitesi erkek ve kız basketbol takımları üniversiteler arası Süper Lig’e terfi müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Erciyes Üniversitesi erkek ve kız takımları Antrenörü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, yeni kurulan kadrolar ile böylesine bir başarı yakaladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Aksoyak, “Bizim için turnuvanın zor geçeceğini biliyorduk. Bunun için hazırlıklarımıza çok öncesinden başladık. Özellikle kız takımımız neredeyse baştan kurulmuştu. Erkek takımımıza da yeni katılan oyuncular oldu. Turnuva boyunca hem erkeklerde hem kızlarda oynadığımız bütün maçları kazanarak yenilgisiz şampiyon olduk. Önümüzde Süper Lig’e terfi maçları var. Bu maçlara ara vermeden hazırlanmaya başlayacağız” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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