Kayseri Fatihi Melik Muhammed Gazi anılacak

Danişmentli Hükümdarı Melik Muhammed Gazi'nin 881'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma programı ile anılacak.

Kayseri Fatihi Melik Muhammed Gazi anılacak
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Danişmentli Hükümdarı Melik Muhammed Gazi’nin 881’inci vefat yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma programı düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 881 yıl önce vefat eden Danişmentli Hükümdarı Melik Muhammed Gazi’yi anmak için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri bu anlamlı programa davet ederek, "Bu tür etkinliklerle geçmişimize sahip çıkmaya ve tarihimizi genç nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Gönül dolusu bir program olacak" dedi.

Büyükkılıç, etkinliğin Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Semâ Topluluğu’nun iş birliğiyle düzenleneceğini kaydetti.

6 Aralık 2024 Cuma akşamı saat 19.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Melik Muhammed Gazi’nin tarihi ve manevi yönü ele alınacak.

Etkinlik, "Melik Muhammed Gazi ve Cami-i Kebir" başlıklı panel ile başlayacak. Prof. Dr. Atabey Kılıç’ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Doç. Dr. Sefer Solmaz ve Halit Erkiletlioğlu gibi alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Panelin ardından, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Semâ Topluluğu’nun sahne alacağı Tasavvuf Musikisi konseri ve Semâ Mukâbelesi ile gece, manevi bir boyuta taşınacak.

Haber Merkezi
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