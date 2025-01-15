İçki öldürmeye devam ediyor : Sahte içkiden 11 kişi öldü
İstanbul'da son 24 saatte insan sağlığını tehdit eden içki nedeniyle hastanelere başvuran 38 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Sahte içki ürettiği belirlenen iki kişi yakalanırken, İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Gül paylaşımında, İstanbul Valiliği'nin kaçak içki ve sahte alkol kullanımına karşı daha etkili bir mücadele yürütebilmek için çıkardığı genelgeyi de duyurdu. Bu genelge ile sahte içki satışının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amaçlanıyor.