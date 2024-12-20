Erciyes Üniversitesi'ne 'anjiyografi' ve 'ultrasonografi cihazı bağışlandı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Ünitesinde kullanılmak üzere anjiyografi ve ultrasonografi cihazı bağışlanması dolayısıyla Gevher Nesibe Hastanesi H Koridoru Girişimsel Radyoloji Ünitesi’nde cihaz bağış töreni düzenlendi.

Açılış konuşmasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Daha önce de yaptığımız açılışlarda da aynı duyguyu yaşamıştım. Bir cihaz gibi görüyorsun. Belki bir bina gibi görünmüyor. Ama bu rakamlarını duyduğunda koskocaman, devasa binalardan daha büyük oluyor. Dolayısıyla gerçekten teşekkür ediyorum. Hasseten teşekkür ediyorum ve başkanımız güzel bir yol açtı. Dedi ki, kadınların özellikle eşlere, yani Abidin Beylerin eşlerine, ortaklarının eşlerine, annelerine teşekkür ediyorum dedi. Gerçekten eşler olmazsa, eşler bu işlere sıcak bakmazsa kesinlikle yapamaz. Ayrıca Erciyes Üniversitesi her geçen gün bizi gururlandırmaya devam ediyor. Her hafta bir ödül alıyoruz. Bir uluslararası basında Erciyes Üniversitesi konu oluyor. Bundan dolayı rektörümüzü tebrik ediyorum. Bizi gururlandırdığı için, şehrimizi onurlandırdığı için rektörümüzün şahsında bütün akademisyenlerimize ve öğretmen öğrencilerimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi tıp fakültesinin bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Gururumuz olan böyle bir tıp fakültesinin içinde bulunmaktan, mensup olmaktan, eşim de olsun, ben de olayım, oğlum da olsun, bu aileye mensup olmaktan onur duyuyorum. Bu konularla ilgili bir gündem oluştuğunda mutlaka sahip çıkmamızın gerektiği anlayış içerisinde yaklaşıyoruz. Burada söylemek şık değil ama simülasyon cihazımız bitti. Hazırlandı Tıp fakültemize armağan ettik. Ayrıca ben bir nöroloji uzmanı olarak anjiyografi deyince bizim zamanımızda yaptığımız anjiyolar gözümün önüne geldi. O koşullarda adeta opak maddeyi veriyorduk. Damardan girmek ayrı bir gerek brakyal gerek karotis ya da femoral anjiyo dediğimiz o zamanki yöntemlerle orada röntgen filmini yandan tutuyorduk, oradan sonra film çekiliyordu. Şimdi nereden nereye? Teknoloji gelişti. Bilim tabii ki her geçen gün üzerine bir şeyler ekliyor. Bizim de bunu takip etmemiz lazım. O açıdan günün koşullarına uygun, burada çalışanlarımızı yüreklendirecek, öğrencilerimize ya da ihtisas yapanlara kazanım sağlayacak böyle anlamlı bir jestimizden dolayı aileyi bir kez daha tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan yapılan yardımın çok kıymetli olduğunu ifade eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun da; "Yaklaşık 30 milyon TL’lik bir hayır ile karşı karşıyayız. Bunlar bizim için çok kıymetli. Özellikle vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitesi, süreçleri, cihazlarımızın yenilenme süreçleri üniversitemizin sağlık alanındaki etkinliğini daha da arttırmaktadır. Çünkü biz sadece Kayseri’ye değil, bölgeye hitap eden imkana sahibiz. Bu süreçlerde yardımcı olan hayırseverlerimize çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu süreçte isteme noktasında olmadan ihtiyacı anında bize alıp teslim etme noktasında olmaları sadece cihaz olarak değil, buranın tadilat süreçlerinde de sağlamış olduğu katkılar bizim için çok önemli. Ben hastalarımıza şifa olması düşüncesi ile hayırlarının kabul olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.