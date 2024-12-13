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Erciyes Üniversitesi'nin UI Greenmetric 2024 Yılı Başarısı

ERÜ, UI GreenMetric 2024 sıralamasında dünyanın 'En Çevreci 80. Üniversitesi' oldu.

Erciyes Üniversitesi'nin UI Greenmetric 2024 Yılı Başarısı
Kayseri GündemEditör

ERÜ, UI GreenMetric 2024 sıralamasında dünyanın ’En Çevreci 80. Üniversitesi’ oldu.

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2024 yılı sonuçları açıklandı. Erciyes Üniversitesi 1477 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 80. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 120 üniversite içerisinde 3. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında ERÜ, 2024 yılı toplam puanını 8460’dan 8585’e yükseltirken, Enerji ve İklim Değişikliği kategorisinde 1610’dan 1735’e yükseltti.

Haber Merkezi
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