Erciyes Üniversitesi, ORA-KAF'23'e Ev Sahipliği Yapacak

 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, 'Yetenek Her Yerde' temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında, Orta Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan ve 19 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek

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  • 20.11.2023 17:37
  • Güncelleme: 20.11.2023 17:37
Erciyes Üniversitesi, ORA-KAF'23'e Ev Sahipliği Yapacak

Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORA-KAF’23’e Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliği yapacak. 25-26 Aralık 2023 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek etkinliğin dış paydaş toplantısı ERÜ’de gerçekleştirildi.
ERÜ Senato Salonu’nda düzenlenen dış paydaş toplantısına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İrfan Püsküllü, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ve ERÜ Kariyer Merkezi Yöneticileri katıldı.
 Toplantıda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ORA-KAF’23 hakkında bilgiler verdi. Düzenlenecek olan fuarın çalışmalarını anlatan Rektör Altun, “Düzenlenen fuarların şehrimize önemli katkıları oluyor. Şehrimize 19 üniversiteden 20 binin üzerinde öğrencinin gelmesi planlanmakta. Kurumlarımızın bizlere destek olmalarına ihtiyacımız var. Çünkü buraya 500 firmamızda katılacak. Fuara sadece Kayserimizden değil, çevre şehirlerden firmalarımızın katılmasının sanayi ve ticaret yönünden de kıymetli olduğunu düşünmekteyiz” dedi.
Konuşmasında desteklerinden dolayı dış paydaşlara teşekkür eden Rektör Altun, “ Yapılacak fuar ile sadece üniversitemiz için değil, şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli sonuçlar elde edeceğiz” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un konuşmasının ardından ERÜ Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Bahar tarafından fuar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

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