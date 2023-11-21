ErciyesTeknopark’a 3.’lük Ödülü

EuropeanInnovation Council and SMEs Executive Agency (Avrupa İnovasyon Konseyi ve KobiYürütme Ajansı) ’nın düzenlediği 2023 Avrupa İşletmeler Ağı Ödülleri kapsamındaİspanya/Bilbao’da gerçekleştirilen görkemli ödül töreninde Erciyes Teknoparktarafından başvurusu yapılan, Avrupa İşletmeler Ağı destekleri ilegerçekleştirilen ilham verici firma yolculuğundaki Bataryasan’ın başarıserüveni ödüle layık görüldü.

Gerçekleştirilenödül törenine Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Bataryasan Firma kurucu ortağı ve ErciyesÜniversitesi Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, Bataryasan Firmakurucu ortağı Süleyman Uysal ve Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağıyetkilisi Emre Altuntaş katıldı.

Ödültöreni sonrasında açıklamalar yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Fatih Altun, “Bataryasan, kurulduğu 2020 yılından bu yana müşterilerinin AB vedünya genelindeki sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakamacıyla hidrojen enerji sistemlerine odaklanıyor. Avrupa İşletmeler Ağı, girişimcifirmalara, işbirlikleri, yeni pazarlar ve AB ülkelerinde yeni fırsatlarınkeşifleri konularında destek olmaktadır" dedi.

ErciyesÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun,“ Erciyes Teknopark tarafındanbaşvurusu yapılan EISMEA(Avrupa İnovasyon Konseyi ve Kobi Yürütme Ajansı )’ nınİspanya’da düzenlenen 2023 Avrupa İşletmeler Ağı Ödülleri kapsamında ilhamverici firma yolculuğu konulu temada Bataryasan firmamız ilk 3 finalistarasında yer aldı. Dünyadan 14 ülkenin proje temsilcilerinin yarıştığı başarıhikayeleri seçmelerinde Türkiye’den tek başvuru yapan kuruluş olan ErciyesTeknopark finalistler listesine girme başarısını gösterdi. Listedeki başarıhikayeleri dünya genelinde oylamaya sunulmuş olup, oylama sonucunda ErciyesTeknopark Bataryasan firmasının başarı hikayesi ile ilk 3 finalistten biri oldu.İspanya’nın Bilbao şehrinde gerçekleştirilen ödül töreninde Erciyes Teknoparkolarak Bataryasan firma kurucu ortağı ve Erciyes Üniversitesi MühendislikFakültesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya ile birlikte özel davetli olarak katılımsağlandı. Ödül töreninde Erciyes Teknopark olarak ülkemizi yine en güzelşekilde temsil ederken, 3.’lük ödülünün sahibi olduk. Enerji ve yenilenebilirenerji alanlarında gelinen noktayı gördükçe gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun,sürdürülebilirlik vurgusu yaparak, şunları kaydetti: “ Erciyes Üniversitesi, sürdürülebilirlikpolitikası ile sürdürülebilirliği üniversiteye temel bir değer olarakyerleştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz sürdürülebilirlik performansı ileolumlu bir etki yaratmaya ve bu konuda öncü olmaya kararlıdır. Bu yıl çevre vesürdürülebilirlik temalı 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirdik.Üniversitemiz, sürdürülebilirlik misyonumuzu hayata geçirme konusundakikararlılığını gösteriyor. Yeşil kampüs inisiyatifleriyle enerji verimliliği,atık yönetimi ve doğal kaynak kullanımını optimize ederek çevremizi korumayıhedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizi sürdürülebilirlik kültürüne dâhilederek geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.”