Erdal Altun: 'Gazze, Bizim İçin Çanakkale Kadar Kutsaldır!'

“Bugün biri çıksa, ‘Çanakkale’yi tatil köyü yapacağım’ dese, Türkiye ayağa kalkar. Peki Gazze’de şehit olan binlerce Müslüman, onların kanı neden kimsenin umurunda değil? Trump bunu diyebiliyor ama bizim iktidar hâlâ sessiz. Biz susmayacağız. Gazze bizim için Çanakkale kadar kutsaldır!”

“SUSMAK, TRUMP’IN DİLİNİ ONAYLAMAKTIR”

Altun, iktidarın sessizliğine de sert tepki gösterdi. Saadet Partisi olarak yıllardır Gazze için yürüttükleri haklı mücadele nedeniyle birçok bedel ödediklerini hatırlattı:

“Evet, bugün gençlerimiz sadece Gazze için yürüdüğü, Doğu Türkistan için ses çıkardığı için gözaltına alınıyor. Ama bu bizim için bir nişandır. Tarih, kimin nerede durduğunu yazacaktır. Bugün Gazze için susanlar, bir gün kendi evlatlarına hesap veremez hâle gelecekler.”

“ŞEHİT RUHUYLA DOLU BİR MİLLET, ASLA YENİLMEZ”

Altun, İsrail’in saldırgan politikalarının bölgede bir savaş senaryosunu adım adım hazırladığını ifade etti. Ancak Türkiye ve İslam coğrafyasındaki halkların, şehitlik inancıyla dimdik durduğunu söyledi:

“İsrail ve onun hamisi olan küresel güçler, bu halkları teslim alabileceklerini sanıyor. Ancak unutmasınlar: Şehitlik ruhuyla yürüyen bir millet karşısında hiçbir emperyalist hesap tutmaz. Bir yanda adalet, bir yanda kanla kurulan saltanat varsa, galip gelen her zaman adalet olacaktır.”

Altun açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Tüm dünya ülkeleri, başta Türkiye olmak üzere, artık bu vahşete ‘yeter’ demelidir. Bugün değilse ne zaman? İnsanlık onuru daha ne kadar ayaklar altına alınacak? Saadet Partisi olarak, mazlumun yanında durmaya, zalimin karşısında haykırmaya devam edeceğiz!”