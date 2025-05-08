İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Desteği, MELKEV'den

Melikgazi Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan vatandaşlar, randevu sistemi ile hiç kullanılmamış, sıfır ürünleri MELKEV’den tedarik edebiliyor.

Sosyal Belediyecilik kapsamında birçok hizmeti hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, MELKEV’de birbirinden çeşitli ürünlerin ihtiyaç sahiplerini beklediğini belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Bunların içerisinde sosyal yardımlaşma kapsamında hizmet sağladığımız kıyafet evimiz de mevcut. Randevulu sistem ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hiç kullanılmamış kıyafetleri buradan kendilerine teslim ediyoruz. Kıyafetlerimiz ise bay, bayan ve çocuk olmak üzere bütün yaş guruplarına hitap eden, sıfır ürünlerden oluşuyor. Burası hafta içi Pazartesi - Cuma arası mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. MELKEV, Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Belediyemizin ortak bir projesi. Vatandaşlarımızın yüzlerini gülümsetmemize destek olan hayırsever birçok kıyafet mağazasına, firmalara da özellikle teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan vatandaşlarımız Melikgazi Belediyemize başvurduğu takdirde kıyafet evimize gelip, beğenerek istedikleri kıyafetleri alabiliyorlar. Tüm mesai arkadaşlarıma da bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum.”