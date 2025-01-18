Kayseri-Niğde karayolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Niğde - Kayseri karayolunda hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.
Kaza Niğde - Kayseri Karayolu; Niğde il sınırları içinde Çavdarlı Köyü yakınlarında meydana geldi. S.G. idaresindeki otomobil, D.S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri iki aracın sürücüleri S.G. ve D.S.‘nin hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.