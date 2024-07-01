AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından oy kayıpları masaya yatırılıyor. Bu konuda partide bir değişimin olup olmayacağı da merak konusu. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merakla beklenen açıklama geldi. AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, değişim sinyali verdi.

Erdoğan'dan bayrak değişimi sinyali

'Değişime hızla adapte olmalıyız' ifadelerini kullanan Erdoğan, 'Bu hassas süreci kendi takvimimiz çerçevesinde bir bayrak değişimi havasında yürüteceğiz. Milletimizin AK Parti’den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Vandallık kabul edilemez

Kayseri'de taciz vakası sonrası yaşanan olaylara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'vandallık kabul edilemez!' dedi.

'Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz' diyen Erdoğan, 'Ayrımcılık, ötekileştirme, nefret diliyle insanları düşmanlaştırma, AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, asla ve asla yer bulamayacaktır' dedi. Erdoğan, 'Kim olursa olsun, insanların evlerini ateşe vermek kabul edilemez. Bunu acizlik olarak görüyoruz. Hiçbir zaman böyle olmadık bundan sonra da olmayacağız' şeklinde konuştu.

Kayseri'de kimlerin değişeceği merak konusu

Kayseri'de, AK Parti'nin en fazla oy kaybının yaşandığı iller arasında yer alıyor. Değişim beklentilerinin ardından Kayseri'de yönetimlerde bir değişimin olup olmayacağı merak konusu oldu.



AK Parti'de Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam’da düzenlenen ve 3 gün sürecek Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla devam ediyor. Kayseri'den de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları da toplantıda yer alıyor.