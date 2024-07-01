Vali Çiçek: 'İlimizin huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerimizi ortak istişare ve görüşle aldık'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; dün akşam yaşanan olaylarla ilgili olarak; "İlimizin huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerimizi ortak istişare ve görüşle aldık" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; kentte dün yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak; "Kıymetli Kayserili hemşehrilerimiz; ilimizde dün akşam vuku bulan elim hadise neticesinde yaşanan üzücü olayların ardından bugün Kayseri Valiliğimizde, Milletvekillerimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Siyasi Partilerimizin İl Başkanlıkları, İl Müdürlüklerimiz, Kayserispor Yönetimimiz, Taraftar gruplarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Oda ve Borsalarımız ve Muhtarlarımızla bir araya gelerek ilimizin huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerimizi ortak istişare ve görüşle almış bulunmaktayız. Tüm hemşehrilerimizin itidal ve sağduyu içerisinde devletimizin kurumlarına duydukları güven dahilinde sükunetle davranmaya davet ediyoruz" dedi.