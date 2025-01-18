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Erdoğan, 'Muhalefet siyaset mi yapıyor oyun mu oynuyor belli değil'

Muhalefet partilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumunu sizler de takip ediyorsunuzdur. Ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmasının gerektirdiği olgunluk var. Lakayıtlık, ciddiyetsizlik almış başını gidiyor. Siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil' dedi.

Erdoğan, 'Muhalefet siyaset mi yapıyor oyun mu oynuyor belli değil'

İl Kongreleri kapsamında Konya’nın ardından Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Muhalefet partilerini eleştiren Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumunu sizler de takip ediyorsunuzdur. Ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de Türkiye’nin ana muhalefet partisi olmasının gerektirdiği olgunluk var. Lakayıtlık, ciddiyetsizlik almış başını gidiyor. Siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil.  Ülke ve bölgeye dair meselelerde fikriniz yok bari komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca dostumuzun, kardeşimizin, soydaşımızın umutlarını kırmayın. Bari Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. Bari ülkenin meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz en azından iktidarımıza ve ittifakımıza gölge etmeyin. Buradan ana muhalefet partisine sesleniyorum.  Bölgemizde bunca sorun varken dünyada kritik gelişmeler yaşanırken, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken boş işlerle artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayı bırakın titreyin kendinize gelin” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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