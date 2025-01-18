Özhaseki, AK Parti'nin kongresine katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı iken görevinden affını isteyen Mehmet Özhaseki, bugün gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılım sağladı.
İl Kongreleri kapsamında Konya’nın ardından Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Mehmet Özhaseki de kongreye katılım sağlayan isimlerden oldu. Özhaseki, yeni yönetim listesinde Genel Merkez Üst Kurul Delege Adayları asıl listede yer almıştı.