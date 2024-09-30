Erem Şentürk, Aile Platformu'nda konuşacak

Gazeteci Erem Şentürk, Kayseri Aile Platformu tarafından organize edilen 'Nesil meselesi' konulu bir konferans verecek.

Erem Şentürk, Aile Platformu'nda konuşacak

05 EKİM 2024 Cumartesi günü saat : 20.00’de Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşacak olan Erem Şentürk, 'Nesil Meselesi' konusunda bilgiler verecek.

İstanbul Büyük Aile Platformu ve Kayseri Aile Platformu'nun organize ettiği programda, bir toplumun en önemli yapı taşı ve omurgası olan aile  ve nesil meselesi hakkında bilgiler verilecek.

Ailenin ve toplumun en kıymetli hazinesi de EVLATLARI’dır.

Aileyi ve evlatlarını ihmal eden toplumlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.' 

Haber Merkezi

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