Erken göçen leyleğe kar sürprizi

Sivas'ın İmranlı ilçesine göç ederek yuvasına yerleşen leylek kara yakalandı.

Erken göçen leyleğe kar sürprizi
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın İmranlı ilçesine göç ederek yuvasına yerleşen leylek kara yakalandı.

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Sivas’ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Biranda başlayan kar etrafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Baharın müjdeleyicisi olan ve erken göçen leylek ise ilçedeki yuvasına yerleşti. Yuvasında kara yakalanan leylek neye uğradığını şaşırdı.

Kar altındaki leylek, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA
Kayseri Gündem

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