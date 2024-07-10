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Erkilet ve Bekir Yıldız Bulvarı kesişim noktası asfaltı yenilenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bekir Yıldız Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nın kesişim noktasındaki kavşakta asfalt yenileme çalışması yapacak. Ekipler tarafından gece saatlerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, trafik mümkün olduğunca kesintiye uğratılmayacak, zorunlu hallerde sürücüler alternatif güzerghlara yönlendirilecek.

Erkilet ve Bekir Yıldız Bulvarı kesişim noktası asfaltı yenilenecek
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bekir Yıldız Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nın kesişim noktasındaki kavşakta asfalt yenileme çalışması yapacak. Ekipler tarafından gece saatlerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, trafik mümkün olduğunca kesintiye uğratılmayacak, zorunlu hallerde sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yol çalışmaları kapsamında, araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyükşehir Belediyemizce Bekir Yıldız Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nın kesişim noktasındaki kavşakta asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Çalışmalar sırasında trafik mümkün olduğunca kesintiye uğratılmayacak, zorunlu hallerde sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecektir. Bu güzergâhı kullanan sürücülerin çalışma yapılacak gün ve saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmeleri tavsiye edilmektedir."

Çalışmanın 2 gün olarak planlandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu yol, 11 Temmuz 2024 Perşembe ve 12 Temmuz 2024 Cuma günleri 21.00’de kapanacak, 06.00’da açılacak” denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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