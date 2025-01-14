Ersoy'dan boş tabaklı manidar paylaşım: 'Arkasız yiğitlerin arkası Allah'tır'

AK Parti Kayseri İl Başkanını belirlemek için AK Parti Genel Merkezi’ne sunulan isimlerin Ankara’ya davet edilmesiyle yapılan görüşmeler sonucu AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan oldu.

Yeni Başkanın seçilmesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy sosyal medyadan bo bir yemek tabağı başında elini sallayıp gülerek bir fotoğraf ve yazılı bir paylaşımda bulundu. Milletvekili Ersoy paylaşımında, "Arkasız yiğitlerin arkası Allah’tır… Allah’ın eli bizim üzerimizde… Ben gülmeyi seviyorum" ifadelerine yer verdi.