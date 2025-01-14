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  • Okandan: 'Kayseri'yi AK Parti'nin kalesi pozisyonunda tutmaya gayret edeceğiz'

Okandan: 'Kayseri'yi AK Parti'nin kalesi pozisyonunda tutmaya gayret edeceğiz'

AK Parti Kayseri İl Başkanını belirlemek için AK Parti Genel Merkezi'ne sunulan isimler arasından başkan seçilen Hüseyin Okandan, kurul sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Okandan: 'Kayseri'yi, AK Parti'nin yine kalesi pozisyonunda da tutacak hareketler içerisinde gayret edeceğiz' dedi.

Okandan: 'Kayseri'yi AK Parti'nin kalesi pozisyonunda tutmaya gayret edeceğiz'

AK Parti Kayseri İl Başkanını belirlemek için AK Parti Genel Merkezi’ne sunulan isimler arasından başkan seçilen Hüseyin Okandan, kurul sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Okandan: “Burada bir arada olduğumuz başkanlarımız, başkan adaylarımız her biri birbirinden kıymetli teşkilat mensuplarımız birlikte yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımız gerek Fatih Başkanım gerek buradaki arkadaşlarım, başkanlarımla birlikte inşallah Kayseri'yi daha da Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü güldürecek inşallah AK Parti'nin yine o kalesi pozisyonunda da tutacak hareketler içerisinde gayret edeceğiz. Önümüzde zor bir süreç var. Bu süreci de el ele, birlikte bütün teşkilat mensuplarımızla, kuruluşumuzdan bugüne kadar görev almış bütün teşkilat mensuplarımızla birlikte inşallah daha da güçlenerek büyüyen bir Kayseri teşkilatını ortaya koyarak inşallah bu mutluluğa hep birlikte ortak olacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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