Erü 46 yaşına bastı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ’nün kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şu görüşlere yer verdi; "Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulmuş, 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını almıştır. Kuruluşundan bu yana milli ve manevi değerlerine bağlı nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten üniversitemiz, araştırma alanlarındaki çalışmaları ile her zaman adından söz ettiren bir yükseköğretim kurumu olmuştur. 18 Kasım 1978 de kurulan ve bugün 46. yılını kutladığımız üniversitemiz, sadece bölgesine değil, ülkesine ve tüm insanlığa her alanda katma değer kazandırmaya devam etmektedir. Nitelikli eğitim-öğretim ve etkin Ar-Ge faaliyetlerindeki süreçlerde çalışmalarını dün olduğu gibi bugünde yürüten üniversitemiz, bundan sonra da başarılarına her zaman yenilerini ekleyerek, büyük ülke Türkiye olma yolunda ülkemize var gücüyle katkılar sunmaya devam edecektir. Ben üniversitemizin kuruluşundan bu yana üniversitemizin gelişmesinde emeği geçen tüm Üniversitemiz yöneticilerine, akademik ve idari personelimize, üniversitemize her zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine ve öğrencilerimize şahsım ve Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte nice başarılara imza atma dileğiyle, üniversitemizin kuruluşunun 46. yılı kutlu olsun.”