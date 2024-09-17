  • Haberler
  • Eğitim
  • ERÜ araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı

ERÜ araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı

Araştırma Üniversitelerinin 2023 yılı verileri dikkate alınarak yapılan performans sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) devlet üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

ERÜ araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı
Kayseri GündemEditör

Araştırma Üniversitelerinin 2023 yılı verileri dikkate alınarak yapılan performans sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) devlet üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Araştırma Üniversiteleri’nin Rektör ve Rektör Yardımcıları katıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un da katıldığı toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversitelerinin 2023 yılı performans sıralamalarını açıkladı. Açıklanan sıralamaya göre 23 üniversite arasında ERÜ, 53 puan ile 11. sırada, Devlet Üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı. ERÜ Toplam Puanını bir önceki yıla kıyasla 49.61’den 53’e, Kapasite Puanını 17,79’dan 22’ye, İşbirliği Puanını 9,49’dan 10’a çıkararak önemli bir başarı elde etmiştir.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada her geçen gün yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özverili bir çalışma ile Araştırma Üniversitelerinin 2023 performans sıralamasında 11. sırada, Devlet Üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, elde edilen başarıdan dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

MHP'li Özdemir: 'Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar beyhudedir'
MHP'li Özdemir: 'Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar beyhudedir'
'Altının ONS fiyatı tarihin zirve rakamını gördü'
“Altının ONS fiyatı tarihin zirve rakamını gördü”
Gençlik ve Spor Bakanı Kayseri'ye geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kayseri'ye geliyor
Spor yazarı Abdullah Yiğit, 57 yıl önce hayatını kaybeden 43 taraftarı tek başına andı
Spor yazarı Abdullah Yiğit, 57 yıl önce hayatını kaybeden 43 taraftarı tek başına andı
Başkan Yalçın: 'Ali Dağı 360 Parkuru afetlerde çok önemli görev yapacak'
Başkan Yalçın: 'Ali Dağı 360 Parkuru afetlerde çok önemli görev yapacak'
İkram çeşmesi gönülleri fethediyor
İkram çeşmesi gönülleri fethediyor