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Kayseri Erciyes 38 FK'nın rakibi Orduspor 1967 AŞ oldu

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan kura çekimi neticesinde Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, Orduspor 1967 AŞ takımı ile eşleşti.

Kayseri Erciyes 38 FK'nın rakibi Orduspor 1967 AŞ oldu
Kayseri GündemEditör

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapılan kura çekimi neticesinde Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, Orduspor 1967 AŞ takımı ile eşleşti.

Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü kupa yolculuğuna başlıyor. Ziraat Türkiye Kupasına 2. Eleme turunda dâhil olan mavi-siyahlılar Orduspor 1967 AŞ ile eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9 ve 10 Ekim tarihlerinde Kayseri’de oynanacak. Kayseri Erciyes 38 FK ve Orduspor 1967 AŞ 3. Lig’de aynı grupta yer alıyorlar.

İHA
Kayseri Gündem

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