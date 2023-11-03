ERÜ Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı açıldı

Erciyes Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı yapıldı. Açılış konuşmaları sonrasında Erciyes Üniversitesi Senatosu kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye 'Fahri Doktora' unvanı verildi.

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  • 03.11.2023 20:48
  • Güncelleme: 03.11.2023 20:48
ERÜ Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı açıldı

Verilen unvan için rektöre ve senatoya teşekkür eden Bakan Özhaseki, “Bu ülke için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Yarıdan fazlasının gecekondularla dolu olduğu Kayseri’nin mahallelerini gecekonduların neredeyse kalmadığı mahallelere dönüştürdük, modern tesislerin hakim olduğu çalışmalara imza attık. Bu durum Kayseri’nin sadece fiziki anlamda değil, aynı zamanda sosyal anlamda da geliştiği anlamına geliyor” dedi.
Erciyes Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı yapıldı. Açılışa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmaları sonrasında Erciyes Üniversitesi Senatosu kararıyla Bakan Özhaseki’ye ‘Fahri Doktora’ unvanı verildi.
Kayseri’nin yapılan çalışmalarla hem sosyal hem de şehircilik anlamında büyük yol kat ettiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bu şehir için gayret ettik, uğraştık ve çok şükür güzel bir noktaya geldik. Bu ülke için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Yarıdan fazlasının gecekondularla dolu olduğu Kayseri’nin mahallelerini gecekonduların neredeyse kalmadığı mahallelere dönüştürdük, modern tesislerin hakim olduğu çalışmalara imza attık. Bu durum Kayseri’nin sadece fiziki anlamda değil, aynı zamanda sosyal anlamda da geliştiği anlamına geliyor” şeklinde konuştu. Bakan Özhaseki, ERÜ Senatosu tarafından verilen ‘Fahri Doktora’ unvanı için de Rektör Fatih Altun’a teşekkür etti.
Erciyes Üniversitesi’nin şehir ve ülke adına yoğun çabalar sarf ettiğini belirten Vali Gökmen Çiçek; yapılan çalışmalardan ötürü rektöre, dekanlara ve akademisyenlere teşekkür etti.
ERÜ olarak; araştırmaya, geliştirmeye ve toplumsal hizmete katkı sağlama odağında çalışmalar sergilemeye gayret gösterdiklerini vurgulayan ERÜ Rektörü Fatih Altun, “42 araştırma merkezi olan üniversitemizin gençliğe verdiğimiz önemi ve sevgiyi ortaya koyduğumuzda özellikle gençlerin AR-GE faaliyetlerinde etkin olmasını, araştırmaya ve geliştirmeye yatkın olmaları için yeni araştırma merkezi inşa ediyoruz. Türkiye yüzyılında, gençlerin güçlü bir şekilde ayağa kalkarak bu topluma katkı sağlayacaklarını ispatlayacağımızı düşünüyorum. Üniversite mensupları olarka; Cumhuriyetimizin 100’üncü, üniversitemizin 45’inci yılında cumhuriyetimizin ilelebet var olmasını ve hep birlikte daha güçlü yarınlar için daha yoğun çalışmalarla üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız. Hep birlikte bu coğrafyada yaşamaya devam edeceğiz, zor bir coğrafyada yaşadığımızın da bilincindeyiz. Bu topraklara kök salmış atalarımızı geleceğe taşımak suretiyle daha güçlü olacağız. Araştırma ve üretme doğrultusunda şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacağız; bunu değerli akademisyenlerimizle başaracağız” diye konuştu.

1ha

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