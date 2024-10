ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen ’Rektör-Öğrenci Buluşması’ etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun Öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Rektör Prof. Dr. Altun; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ile bir araya geldi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun her yıl olduğu gibi bu yılda ’Rektör-Öğrenci Buluşması’ etkinliği ile öğrenciler ile bir araya geliyor. Etkinlik çerçevesinde tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu ziyaret edecek olan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bugünkü ziyaretlerini Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ile buluştu. Rektör Prof. Dr. Altun ilk ziyaretini Tıp Fakültesi’ne gerçekleştirdi. Dönem 2 Amfi’de öğrenciler ile bir araya geldi. Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, hayatta geri alınamayan tek parametrenin zamanın olduğunu belirterek, “Sevgili gençler zamanı iyi kullanarak ve zamanı iyi değerlendirerek kendinizi yetiştirme anlamında gayretle çalışmanız gerekiyor” dedi. Konuşmasında her zaman öğrenciler ile bir arada olmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere ERÜ’de yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ise konuşmasında fakülteyi ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Altun bir diğer ziyaretini ise Diş Hekimliği Fakültesi’ne gerçekleştirdi. Fakülte Konferans Salonu’nda öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile sohbet etti. 22-23 Ekim tarihlerinde ERÜ’de öğrenci kulüplerinin katılımı ile düzenlenecek olan ’Evim Kampüs’ etkinliğine öğrencileri davet eden Rektör Prof. Dr. Altun, “Zamanınızı dolu dolu değerlendirmeye gayret gösterin” diye konuştu. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Sinan Topçuoğlu da yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a öğrenciler ile bir araya gelmesinden dolayı teşekkür etti. ERÜ Yönetiminin her zaman var gücü ile çalıştığını belirten Dekan Prof. Dr. Topçoğlu, fakültede yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi vererek, öğrencilerin çeşitli araştırma projelerinde yer almalarının önemine vurgu yaptı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, son ziyaretini ise Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na gerçekleştirdi. Burada öğrencilere ERÜ’nün sağlık alanlarındaki çalışmalarını anlatan Rektör Prof. Dr. Altun, ziyaretlerdeki amaçlarının öğrenciler ile bir araya gelerek tanışıp ve taleplerini dinlemek olduğunu söyledi. ERÜ’nün alanında etkin çalışmalar yürüten bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Öğrencilerimizin kampüste güzel bir yaşam sürmeleri ve kaliteli eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmaları için sürekli çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Demet Ünalan da Yüksekokul hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerinde öğrenciler ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerin talep ve isteklerini tek tek dinledi.

Rektör Prof. Dr. Altun’un öğrenci buluşmalarına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık da eşlik etti.