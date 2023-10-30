ERÜ'de Erciyes Anadolu Holding ile AR-GE İstişare Toplantısı'nın 2'ncisi düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Anadolu Holding tarafından üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen AR-GE istişare toplantısının ikincisi ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda lisansüstü eğitim ve ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

PAYLAŞ
  • 30.10.2023 16:28
  • Güncelleme: 30.10.2023 16:30
ERÜ'de Erciyes Anadolu Holding ile AR-GE İstişare Toplantısı'nın 2'ncisi düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Anadolu Holding tarafından üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen AR-GE istişare toplantısının ikincisi ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda lisansüstü eğitim ve ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ERÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı Murat Aksu, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr.Afşın Alper Cerit ile akademisyenler ve Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlerin yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Anadolu Holding ile düzenlenen işbirliği toplantılarının devam edeceğini söyledi.

Hedeflerinin düzenlenen toplantılar sonucunda ülke için önemli katkılar ortaya koymak olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Anadolu Holding yetkililerine teşekkür etti.

Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı Murat Aksu da Erciyes Üniversitesi’nin köklü ve güçlü bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, “Bizim çalışanlarımızın eğitim seviyelerini ve teknik beceri seviyelerini artırmak bizler için çok önemli. Uzun vadede teknoloji üretmeden ve yeni ürün üretmeden fark oluşturacak ürünler üretmeden bizlerin katma değerdeki ürünlerde rekabette öne geçmemiz mümkün değil. Bu noktada köklü ve istekli bir üniversitemizin Kayseri’de olmasından da şirket olarak çok mutlu ve gururluyuz. Bu işbirliği içinde teşekkür ediyoruz” dedi.

CEO Yardımcısı Aksu’nun konuşmasının ardından toplantı sunumlar ile devam etti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gökmen ve Çiçek'ten Vali Çiçek'e ziyaret

Gökmen ve Çiçek'ten Vali Çiçek'e ziyaret

ERÜ'de Erciyes Anadolu Holding ile AR-GE İstişare Toplantısı'nın 2'ncisi düzenlendi

ERÜ'de Erciyes Anadolu Holding ile AR-GE İstişare Toplantısı'nın 2'ncisi düzenlendi

Melikgazi'den Şirintepe Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Melikgazi'den Şirintepe Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Furkan Baysak'tan İsrail ürünlerine Boykot'

Furkan Baysak'tan İsrail ürünlerine Boykot'

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında binlerce pedal

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında binlerce pedal

Yangında onlarca güvercin telef oldu

Yangında onlarca güvercin telef oldu

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

4
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze hükümeti: İsrail tankları geri çekildi!

Gazze hükümeti: İsrail tankları geri çekildi!

Kayseri'de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

Eşinin beraber olduğu adamı dövdü, 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Eşinin beraber olduğu adamı dövdü, 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı

KTO ERVA Spor Kulübü açıldı

KTO ERVA Spor Kulübü açıldı