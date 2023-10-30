ERÜ'de Erciyes Anadolu Holding ile AR-GE İstişare Toplantısı'nın 2'ncisi düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Anadolu Holding tarafından üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen AR-GE istişare toplantısının ikincisi ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda lisansüstü eğitim ve ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ERÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı Murat Aksu, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr.Afşın Alper Cerit ile akademisyenler ve Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlerin yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Anadolu Holding ile düzenlenen işbirliği toplantılarının devam edeceğini söyledi.

Hedeflerinin düzenlenen toplantılar sonucunda ülke için önemli katkılar ortaya koymak olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Anadolu Holding yetkililerine teşekkür etti.

Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı Murat Aksu da Erciyes Üniversitesi’nin köklü ve güçlü bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, “Bizim çalışanlarımızın eğitim seviyelerini ve teknik beceri seviyelerini artırmak bizler için çok önemli. Uzun vadede teknoloji üretmeden ve yeni ürün üretmeden fark oluşturacak ürünler üretmeden bizlerin katma değerdeki ürünlerde rekabette öne geçmemiz mümkün değil. Bu noktada köklü ve istekli bir üniversitemizin Kayseri’de olmasından da şirket olarak çok mutlu ve gururluyuz. Bu işbirliği içinde teşekkür ediyoruz” dedi.

CEO Yardımcısı Aksu’nun konuşmasının ardından toplantı sunumlar ile devam etti.