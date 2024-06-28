ERÜ'de İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nden mezun olan 429 öğrenci diplomasını aldı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’nden mezun olan 429 öğrenci diplomasını aldı.
Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; ERÜ Rektör Yardımcısı ve Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda; ‘Erciyes Üniversitesi Tanıtım Filmi’ izletildi. Törende konuşma yapan ERÜ Rektör Yardımcısı ve Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın; mezun olan öğrencileri tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi. Konuşmanın ardından fakültede dereceye giren 3 öğrenci mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
Mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından program sona erdi.