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ERÜ'de İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nden mezun olan 429 öğrenci diplomasını aldı.

ERÜ'de İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’nden mezun olan 429 öğrenci diplomasını aldı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; ERÜ Rektör Yardımcısı ve Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda; ‘Erciyes Üniversitesi Tanıtım Filmi’ izletildi. Törende konuşma yapan ERÜ Rektör Yardımcısı ve Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın; mezun olan öğrencileri tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi. Konuşmanın ardından fakültede dereceye giren 3 öğrenci mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından program sona erdi.

ERÜ'de İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı
ERÜ'de İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı
ERÜ'de İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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