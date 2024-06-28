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  • Ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandıran emlakçı tutuklandı

Ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandıran emlakçı tutuklandı

Nevşehir'de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandıran emlakçı tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Nevşehir’de emlakçılık yapan A.K.İ.’nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Emlak firmasının sahibi A.K.İ’yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

Emlakçı A.K.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, annesi Y.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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