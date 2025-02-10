ERÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'nın İşbirliği Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ülke genelinde uygulanacak olan ‘İŞKUR Gençlik Programı’ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kayseri İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında ERÜ’den bin 473 öğrenciye destek sağlanacak. Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak katılım sağladı.

Gerçekleştirilen törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, “İŞKUR Gençlik Programı’ kapsamında bin 473 öğrencimize gelir imkanı sunması ve sigortalarının yapılması ile çok önemli imkandan faydalanacaklar. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.