ERÜ'den hava pistlerinin onarımı teknolojik destek projesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aslan ve öğrencilerinden oluşan Ulaştırma ekibi, yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, SİHA, İHA ve milli uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı ‘SkyPatch’ isimli bir tamir malzemesi geliştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aslan yaptığı açıklamada Ülkemizdeki hava teknolojilerinin son yıllarda hızla gelişmesi, havacılık alanında büyük bir dönüşüm ve ilerleme yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Hava üslerinin stratejik öneminin daha da arttığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aslan, şunları kaydetti:

“Uçakların iniş ve kalkış yaparken pistlere olan ihtiyacı, bu alanların saldırıya açık olmasını beraberinde getirmektedir. Bir hava üssü pistinin zarar görmesi durumunda, acil durumlarda uçakların güvenli bir şekilde inmesi veya havalanması mümkün olmayabilir. Bu durum, operasyonel etkinliği ciddi derecede tehlikeye atabilir. Bu endişelerle hareket eden bir ekip olarak, uzun süreli ve yoğun laboratuvar çalışmaları sonucunda mevcut malzemelerin eksikliklerini ortadan kaldıran inovatif bir çözüm geliştirdik. Hem beton hem de asfalt pistlerde kullanılabilen SkyPatch, elastik açıdan uyumlu, soğuk bir şekilde uygulanabilen, sıkıştırmaya gerek duymayan, on dakikada sertleşen, yüksek mukavemetli, genleşme ve büzülmelere karşı dayanıklı, uzun ömürlü ve çevre dostu olma gibi özelliklere sahiptir. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine sürekli katkıda bulunan Erciyes Üniversitesi’ne, alt yapı ve imkanlar anlamında destek veren Erciyes Teknopark’a, Ar-Ge faaliyetlerine verdiği destekle önemli bir rol oynayan KOSGEB’e ve projemizin gerçekleşmesinde katkı sağlayan diğer tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.”