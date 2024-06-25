AK Parti’de 6 il başkanı görevden alınacak

6 ilde değişim bekleniyor

Erdoğan’ın Temmuz ayı programlarının yoğun olması nedeniyle AK Parti Genel Merkezi’nde bu haftanın hareketli geçeceği belirtiliyor. Elips Haber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, Doğu ve Karadeniz illeri başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde bulunan 6 ilde il başkanlarının görevden alınacağı konuşuluyor. Seçimin kaybedildiği büyükşehir ve illerde ise AK Parti’nin özel çalışma yürüttüğü, söz konusu illerde gerginlik olmadan bir değişim planladığı ifade ediliyor.

İstanbul İl Başkanı Genel Merkez’e çekiliyor

Önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbul il başkanları için de çalışma başlatılacağı konuşulurken, Erdoğan’ın süreci yavaş yürütmek istediği de aktarılıyor. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Genel Merkez’e çekileceği ifade ediliyor.

