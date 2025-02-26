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  • ERÜ ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERÜ ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine; Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, ERÜ Rektörü Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Oktay Özkan, ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkez Müdürü Serpil Taheri, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müge Gülcihan Önal, Kriminal Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Oral Dinç, ERÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural katıldı.

Törende, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında ERÜ ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında adli genetik alanında ortak bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası etkinlikler, eğitim ve öğretim faaliyetleri gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek.
 

Haber Merkezi

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