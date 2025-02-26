Büyükşehir ile Oran arasında istişare toplantısı

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlemleri Daire Başkanı Abdullah Avan, ORAN Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Seyit Cezaoğlu ve ilgili birim personeli katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda 2025 yılına dair proje süreçleri değerlendirildi ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek çalışmalara yönelik istişarelerde bulunuldu.

Sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm, istihdamı artırma, kaynak verimliği gibi konu başlıklarında birlikte sosyal fayda sağlamaya yönelik projeler ele alındı.

Proje geliştirme kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak kurumlar arası iş birliği ve bu doğrultuda eğitim faaliyetleri de gündemde yer alan bir başka önemli konu başlığı oldu.